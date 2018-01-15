СМИ: дипломаты США вызваны в МИД ЮАР и Нигерии из-за высказываний Трампа

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти ЮАР и Нигерии вызвали американских дипломатов для объяснений по поводу грубых высказываний Трампа в адрес африканских стран.

Об этом в понедельник сообщили южноафриканское правительственное агентство Sa-News и нигерийская газета Punch.

"МИД ЮАР заявил, что предоставит возможность временному поверенному в делах (вторая фигура в посольстве США) разъяснить заявление президента Трампа, в котором, как сообщается, он использовал оскорбления для описания африканских стран наряду с Гаити и Сальвадором", - сообщило южноафриканское агентство со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

"Федеральное правительство Нигерии вызвало посла Соединенных Штатов Стюарта Симингтона по поводу уничижительных замечаний президента Дональда Трампа. Ожидается, что сегодня Симингтон встретится с министром иностранных дел Нигерии Джефри Оньеамой", - сообщила в свою очередь газета.

Как писали ранее американские СМИ, Трамп на состоявшейся 11 января встрече с конгрессменами, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал слаборазвитые страны "грязными дырами". 12 января сам президент в Twitter заявил, что не произносил приписанное ему грубое выражение. Позже республиканец добавил, что никогда не оскорблял гаитян.

Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли приписываемое президенту США выражение оскорбительным и потребовали разъяснений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также подвергло высказывание Трампа резкой критике.