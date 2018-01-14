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Участвовавшие во встрече с Трампом сенаторы не слышали, как тот говорил о "грязных дырах"

Международная панорама
14 января, 20:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, января. /ТАСС

Ранее министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен также опровергла заявления о якобы сказанной главой Белого дома фразе

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ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Том Коттон заявил в воскресенье, что не слышал, как сидевший рядом с ним президент США Дональд Трамп назвал Гаити и страны Африки "грязными дырами". О встрече с главой вашингтонской администрации законодатель рассказал в интервью телеканалу CBS.

"Я этого не слышал, хотя сидел рядом с Дональдом Трампом", - отметил он, говоря о прошедшей в Белом доме в четверг беседе, во время которой обсуждалась иммиграционная реформа.

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При этом Коттон подверг критике сенатора-демократа Дика Дурбина, подтвердившего, что американский лидер произнес скандальную фразу. "Сенатор Дурбин не раз искажал информацию о происходившем в Белом доме, так что не стоит этому удивляться", - подчеркнул законодатель.

В воскресенье сенатор-республиканец Дэвид Пердью (от штата Джорджия) в эфире телеканала ABC также заявил, что президент не произносил фразу "грязные дыры". Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в интервью Fox News подчеркнула, что "не помнит, как глава государства произнес эти слова".

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали на его встрече с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По ее данным, когда Дурбин в процессе обсуждения миграционных проблем упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти государства "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

Тем не менее, в ряде государств выразили резкое недовольство высказываниями Трампа. Кроме того, критика в его адрес прозвучала и из уст сотрудников ООН высокого ранга. Так, официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл в пятницу назвал слова американского президента шокирующими, постыдными и расистскими. А в ночь на воскресенье над входом в расположенную в самом центре Вашингтона гостиницу Trump International Hotel появилась световая проекция фразы "грязная дыра".

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
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