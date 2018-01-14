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На фасаде отеля Трампа в Вашингтоне появилась проекция слов "грязная дыра"

Международная панорама
14 января, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Помимо надписи, на здании также появились обвинения главы Белого дома в расизме

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ТАСС, 14 января. Словосочетание "грязная дыра", которое президент США Дональд Трамп, по сообщениям американских СМИ, использовал в отношении стран третьего мира, было спроецировано в субботу вечером на фасад гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Hill.

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На видеозаписи, ссылку на которую приводит газета, видно, что данное словосочетание сменялось рядом фраз. Так, одна из них гласит, что "президент США является известным расистом".

Как отмечает интернет-издание The Huffington Post, за проекциями стоит некий Робин Белл, который ранее уже устраивал подобные акции.

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент США утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

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