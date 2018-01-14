На фасаде отеля Трампа в Вашингтоне появилась проекция слов "грязная дыра"

ТАСС, 14 января. Словосочетание "грязная дыра", которое президент США Дональд Трамп, по сообщениям американских СМИ, использовал в отношении стран третьего мира, было спроецировано в субботу вечером на фасад гостиницы Trump International Hotel в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Hill.

На видеозаписи, ссылку на которую приводит газета, видно, что данное словосочетание сменялось рядом фраз. Так, одна из них гласит, что "президент США является известным расистом".

Как отмечает интернет-издание The Huffington Post, за проекциями стоит некий Робин Белл, который ранее уже устраивал подобные акции.

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент США утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.