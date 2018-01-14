Страны Африки в ООН потребовали от Трампа извиниться за высказывания в свой адрес

ООН, 14 января. /ТАСС/. Африканские страны потребовали от президента США Дональда Трампа извинений за грубые высказывания в свой адрес, якобы произнесенные им на закрытой встрече с членами Конгресса на этой неделе. Об этом говорится в совместном заявлении группы африканских государств в ООН, распространенном по итогам экстренной встречи, состоявшейся 12 января.

В документе подчеркивается, что страны Африки "чрезвычайно потрясены и решительно осуждают возмутительные, расистские и ксенофобские высказывания, приписываемые президенту Соединенных Штатов Америки", а также требуют от него "отказаться [от своих слов] и принести извинения". Африканские страны выразили обеспокоенность стремлением американской администрации "опорочить континент и цветное население". Они поблагодарили американских граждан, осудивших высказывания Трампа, а также заявили о солидарности с народом Гаити и других стран, которых оскорбили слова президента США.

Высказывания Трампа, вызвавшие бурную реакцию со стороны мировой общественности, прозвучали в ходе его встречи с законодателями в Белом доме, сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на совещании лиц. По данным CNN, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия. Впоследствии президент утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение.

Тем не менее в ряде стран выразили резкое недовольство высказываниями Трампа, кроме того, критика в его адрес прозвучала и из уст официальных лиц ООН. Так, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл в пятницу назвал слова президента США шокирующими, постыдными и расистскими.