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ООН будет искать спонсоров для оказания помощи палестинцам, если США урежут финансирование

Международная панорама
15 января, 22:46 UTC+3 ООН ООН 15, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали о планах главы Белого дома Дональда Трампа прекратить финансирование БАПОР

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ООН, 15 января. /ТАСС/. ООН будет искать новые источники финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), если Соединенные Штаты сократят свои взносы на поддержание деятельности этой структуры. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя возможный шаг Вашингтона.

По его словам, в секретариате ООН предпочитают не комментировать "то, что еще не произошло". "Мы подождем и посмотрим, каковы будут реальные цифры. Соединенные Штаты - основной донор БАПОР, мы всегда ценили их вклад, но дело в том, что работа БАПОР критически важна, и если какой-либо донор существенно сократит взносы, то нам придется искать другие источники [финансирования]", - сказал представитель генсека ООН. Он подчеркнул, что на данный момент Вашингтон не уведомлял руководство всемирной организации о намерении урезать финансирование БАПОР.

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2 января президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире, а спустя несколько дней информационный портал Axios сообщил со ссылкой на неназванных дипломатов, что Вашингтон заморозил перевод $125 млн, которые должны были пойти на финансирование БАПОР. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации США, американская сторона, скорее всего, перечислит агентству лишь половину от этой суммы.

7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал этот шаг американской стороны, предложив ликвидировать агентство и перенаправить его финансирование Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ранее в этом месяце официальный представитель генсека ООН заявил, что агентство продолжит оказывать содействие до тех пор, пока не будет урегулирован палестино-израильский конфликт. По его словам, БАПОР - это "стабилизирующая сила в очень нестабильном регионе".

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство является вспомогательным органом ГА и защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг. В 1950 году БАПОР оказывало помощь около 750 тыс. палестинских беженцев, сегодня это число оценивается в 5 млн.

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