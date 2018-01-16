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В Генштабе Турции заявили, что не допустят вооружения сирийских курдов со стороны США

Международная панорама
16 января, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Генерал Хулуси Акар также выразил надежду на то, что "НАТО в скором времени откажется от этой ошибки"

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ТАСС, 16 января. Турция не допустит вооружения сирийских курдов из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) со стороны США.

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Об этом, как сообщает Anadolu, заявил во вторник глава Генштаба Турции Хулуси Акар в Брюсселе, где проходит сессия Военного комитета НАТО.

"НАТО не должен делать различий между террористическими группировками. Борьба против СНС и РПК (Рабочая партия Курдистана) также важна, как и борьба с ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ), FETO ("Террористическая организация фетхуллахистов" исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) и другими группировками", - передает агентство слова Акара. - "Мы никогда не допустим вооружения СНС под видом "партнера по [антитеррористической] операции".

Генерал также выразил надежду на то, что "НАТО в скором времени откажется от этой ошибки".

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