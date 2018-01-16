Совбез Косова не исключил обращение в ФБР для расследования убийства Ивановича

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Совет безопасности непризнанного Косова не исключил, что в случае необходимости обратится за помощью к Федеральному бюро расследований (ФБР) США за помощью в расследовании убийства одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича. Об этом сообщил во вторник косовский телеканал RTK.

По его данным, Совбез оценил обстановку в Косове как мирную и стабильную, добавив, что соответствующие органы проведут интенсивное расследование убийства Ивановича. Члены Совбеза отметили, что возможно и обращение за помощью к известным международным и зарубежным агентствам, в частности, к американскому ФБР, если в расследовании убийства нужна будет помощь или экспертиза.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство политика терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.