Премьер Косова призвал не использовать убийство Ивановича в политических целях

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай призвал не использовать убийство одного из лидера косовских сербов Оливера Ивановича в политических целях. Соответствующее заявление Харадинай сделал во вторник после экстренного заседания созванного им Совета безопасности непризнанной республики.

"Иванович был активным в политической жизни, поэтому после этого убийства возможны политические злоупотребления и даже больше. Мы осуждаем это преступление и любую попытку использовать его в политических целях кем бы то ни было", - цитирует политика косовский телеканал RTK.

Ранее Харадинай обвинил Сербию в блокировании диалога Белграда и Приштины в Брюсселе под предлогом убийства Ивановича.

Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство терактом и нападением на весь сербский народ. Глава канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей как можно скорее отыскать виновников преступления и предать их суду. В России указали на опасность разрастания атмосферы террора и возобновления межэтнических конфликтов в регионе.