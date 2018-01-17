Лидер венесуэльской оппозиции назвал ликвидацию группы мятежного офицера "казнью"

ТАСС, 17 января. Энрике Каприлес, один из лидеров оппозиции Венесуэлы, во вторник осудил ликвидацию вооруженной группы мятежного офицера Оскара Переса. По данным венесуэльского МВД, Перес и еще шесть человек были уничтожены в понедельник в боестолкновении, в котором погибли двое полицейских.

"На распространенных в социальных сетях видеозаписях мы увидели абсолютно отвратительные, ужасные действия, они доказывают, что произошла казнь, которую мы не должны принимать", - цитирует Каприлеса газета El Nacional. Перес выложил в Instagram несколько коротких видеозаписей, сделанных во время боя, на которых он утверждает, что члены его группы готовы сдаться, однако по ним продолжают стрелять.

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что группа во главе с Пересом намеревалась взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у иностранного посольства.

В июне Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.