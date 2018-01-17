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Лидер венесуэльской оппозиции назвал ликвидацию группы мятежного офицера "казнью"

Международная панорама
17 января, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Ранее МВД Венесуэлы заявило, что в результате боестолкновения были уничтожены Оскар Перес и еще шесть человек

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ТАСС, 17 января. Энрике Каприлес, один из лидеров оппозиции Венесуэлы, во вторник осудил ликвидацию вооруженной группы мятежного офицера Оскара Переса. По данным венесуэльского МВД, Перес и еще шесть человек были уничтожены в понедельник в боестолкновении, в котором погибли двое полицейских.

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"На распространенных в социальных сетях видеозаписях мы увидели абсолютно отвратительные, ужасные действия, они доказывают, что произошла казнь, которую мы не должны принимать", - цитирует Каприлеса газета El Nacional. Перес выложил в Instagram несколько коротких видеозаписей, сделанных во время боя, на которых он утверждает, что члены его группы готовы сдаться, однако по ним продолжают стрелять.

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что группа во главе с Пересом намеревалась взорвать начиненный взрывчаткой автомобиль у иностранного посольства.

В июне Перес, бывший инспектор Корпуса научных, уголовных и криминалистических исследований, устроил обстрел зданий Верховного суда и МВД в Каракасе с борта вертолета, при этом никто не пострадал. В декабре мятежный офицер взял на себя ответственность за захват казармы венесуэльской армии в штате Миранда. Его группе удалось забрать порядка 25 винтовок и несколько пистолетов, сведений о пострадавших от их действий обнародовано не было.

 
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