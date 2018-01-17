Рада отказалась внести правку о разрыве дипотношений с РФ в закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента не поддержали поправку о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. За соответствующую правку проголосовали 72 депутата при 226 необходимых.

Данная поправка ранее также была отклонена профильным комитетом Рады. "Комитет отклонил эту поправку, по данному вопросу должно определиться министерство иностранных дел Украины", - отметил депутат фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Украинский парламент второй день рассматривает во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В настоящее время рассмотрено более 600 поправок, однако ни одна из них не была поддержана парламентариями, в том числе и поправка о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями.

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Документ называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. При этом исключается в документе не только упоминание о минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к минским договоренностям, о чем ранее настаивал президент Петр Порошенко. Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, "все поправки в основном касались исключительно изъятия из законопроекта любых упоминаний о минских соглашениях, скорее всего, президент с этим согласился".

Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой он планируется, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе. По оценке ООН, законопроект не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко также ранее заявила, что поправки, внесенные в законопроект в ходе первого чтения в Раде, исказили ту стратегию, которая закладывалась в документ президентом Петром Порошенко.