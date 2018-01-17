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Рада отказалась внести правку о разрыве дипотношений с РФ в закон о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
17 января, 15:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, января. /ТАСС

За соответствующее решение проголосовали 72 депутата при 226 необходимых

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КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента не поддержали поправку о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией. За соответствующую правку проголосовали 72 депутата при 226 необходимых.

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Данная поправка ранее также была отклонена профильным комитетом Рады. "Комитет отклонил эту поправку, по данному вопросу должно определиться министерство иностранных дел Украины", - отметил депутат фракции "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Украинский парламент второй день рассматривает во втором чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". В настоящее время рассмотрено более 600 поправок, однако ни одна из них не была поддержана парламентариями, в том числе и поправка о признании неподконтрольных Киеву республик Донбасса террористическими организациями.

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении. Документ называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию. При этом исключается в документе не только упоминание о минских соглашениях, но и нормы, которые содержат отсылки к минским договоренностям, о чем ранее настаивал президент Петр Порошенко. Как сообщил депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, "все поправки в основном касались исключительно изъятия из законопроекта любых упоминаний о минских соглашениях, скорее всего, президент с этим согласился".

Ряд украинских экспертов уже высказали мнение, что данный закон в той редакции, в которой он планируется, только отдалит и усложнит задачи по мирному урегулированию в Донбассе. По оценке ООН, законопроект не обеспечивает в полной мере защиту прав человека. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко также ранее заявила, что поправки, внесенные в законопроект в ходе первого чтения в Раде, исказили ту стратегию, которая закладывалась в документ президентом Петром Порошенко.

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