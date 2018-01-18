Макрон заявил, что сожалеет о Brexit, но уважает решение Великобритании

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сожалеет о решении Великобритания покинуть ЕС, но относится к нему с уважением. Об этом французский лидер заявил в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй.

"Я бы хотел пару слов сказать по Brexit (выход Великобритании из ЕС - прим. ТАСС). Я уважаю решение, которое приняла Великобритания, но я, как все знают, сожалею о нем", - сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что Brexit открывает новый этап в сотрудничестве двух стран по множеству важных вопросов.

"Наши страны имеют сильные связи, и мы должны продолжать придерживаться общего взгляда по вопросам внешней политики", - отметил президент. Он подчеркнул, что Франция и Великобритания продолжат взаимодействие во многих областях, в частности, в сфере образования, здравоохранения, по вопросам борьбы с климатическими изменениями.

Комментируя вопрос о доступе Великобритании к рынку финансовых услуг ЕС после Brexit, Макрон заявил, что он "находится здесь не для того, чтобы кого-то наказывать или поощрять". При этом он обратил внимание на то, что если Великобритания хочет получить доступ к рынку финансовых услуг после выхода из ЕС, то "необходимо сделать взнос в бюджет Евросоюза". "У меня есть одно требование, и оно заключается в том, чтобы единый рынок сохранился. Это один из основных принципов Европейского союза", - сказал французский президент.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.