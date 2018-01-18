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Мэй и Макрон заявили о возросшей агрессивности внешней политики России

Международная панорама
18 января, 23:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 18, января. /ТАСС

Лондон и Париж обвинили Москву в использовании дезинформации, злонамеренных действиях в киберпространстве и подрывной деятельности в политической сфере

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ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Великобритания и Франция оценивают российскою внешнюю и оборонную политику как "более агрессивную", однако считают важным наладить конструктивный диалог с Москвой. Об этом говорится в коммюнике, принятом в четверг по итогам встречи премьер- министра Соединенного Королевства Терезы Мэй и президента Франции Эмманюэля Макрона.

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"Великобритания и Франция придерживаются единой оценки в отношении более агрессивной внешней и оборонной политики России, которая идет рука об руку с вызывающими обеспокоенность различными видами стратегического запугивания, включая использование дезинформации, злонамеренные действия в киберпространстве и подрывную деятельность в политической сфере", - утверждается в тексте коммюнике.

"Великобритания и Франция должны действовать вместе над разрешением проблем с безопасностью, которые могут возникнуть в результате этого, в то же время пытаясь установить конструктивный диалог с Москвой через соответствующие каналы", - отмечается в документе.

По мнению Мэй и Макрона, достичь этих целей возможно, "совмещая твердый ответ с диалогом, особенно по вопросам, представляющим совместный интерес, в которых Россия остается ключевым игроком".

Официальные лица в Москве последовательно отвергают заявления западных политиков о якобы запугивании со стороны России соседних стран и интервенции в них.

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