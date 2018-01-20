Анкара нанесла удары по курдам в Африне

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. ВС Турции нанесли серию ударов по позициям курдов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в сирийском районе Африн в ответ на провокационные обстрелы. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Генштаба ВС республики, поступившем в распоряжение ТАСС.

"19-20 января 2018 года были уничтожены объекты террористов из ДС, СНС и Рабочей партии Курдистана, в том числе убежища и склады. Удары наносились на основе права Турции на самооборону и в ответ на их провокационный огонь", - говорится в сообщении.

Анкара не исключает возможность проведения операции против курдов из ДС и отрядов СНС, которых считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 8 января, что "операция в Африне против террористических сил может начаться в любой момент". По данным телеканала Haberturk, в пограничном регионе проводится мобилизация.