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Президент Сербии начал визит в Косово

Международная панорама
20 января, 13:45 UTC+3 БАНЬСКА Метохия/ 20, января. / ТАСС

Отмечается, что Александар Вучич впервые посещает автономный край в качестве президента

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Президент Сербии Александр Вучич (в центре)

Президент Сербии Александр Вучич (в центре)

© Владимир Костырев/ТАСС

БАНЬСКА /Автономный край Косово и Метохия/, 20 января. / ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибыл в субботу в Кососо, где уже успел посетить монастырь Баньска, расположенный в одноименном городе на севере автономного края. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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К монастырю пришли около 500 проживающих в Баньске сербов. Некоторые из них принесли на встречу флаги Сербии и рудника Трепча, принадлежность которого оспаривают Белград и Тирана. 

Монастырь Баньска - один из старейших в Косове. Он был построен в начале XIV века. В XVII веке обитель была разрушена, однако в конце XX века ее восстановили на прежнем месте.

Как отметили в канцелярии по делам автономного края Косово и Метохия при сербском кабмине, православие играет большую роль в жизни края, поэтому посещение одного из монастырей Косова должно было стать обязательной частью программы президентского визита. По словам близкого к организации поездки источника, выбрать для посещения именно монастырь Баньска мог сам глава Сербии.

К визиту Вучича в Косове предприняты повышенные меры безопасности со стороны служб безопасности Сербии и полиции Косова. Пока попыток провокаций не зафиксировано. 

Вучич впервые посещает Косово в качестве президента, ранее он приезжал в край, когда находился на посту премьер-министра. Посещение монастыря Баньска - первый пункт визита главы Сербии в Косово, который проходит на фоне убийства во вторник в Косовска-Митровице одного из лидеров косовских сербов политика Оливера Ивановича. В субботу сербский лидер, как ожидается, посетит саму Косовска-Митровицу, где возложит цветы к месту убийства Ивановича и встретится с жителями города. Также Вучич намерен приехать в поселок Лапле-Село - сербский анклав в центре Косова.

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Темы
Убийство лидера сербской партии в Косове
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Вучич, Александар
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