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Эрдоган: операция в Африне фактически началась

Международная панорама
20 января, 14:43 UTC+3

Президент Турции также вновь раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам

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Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган

© REUTERS/Umit Bektas

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что операция ВС республики в районе Африн в Сирии фактически уже началась.

"Антитеррористическая операция в Африне фактически началась", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Турецкий лидер выступал в провинции Кютахья.

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Эрдоган также вновь раскритиковал оказываемую США поддержку сирийским курдам из партии "Демократический союз" (ДС) и отрядов "Сил народной самообороны" (СНС). По его словам, "Запад должен осознать, что Турция - это союзник, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе".

В пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил в эфире телеканала A Haber, что операция ВС Турции в Африне "де-факто началась с артиллерийских обстрелов".

Анкара считает ДС и СНС сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. ВС Турции перебросили во вторник не менее 10 танков к границе с Сирией. По данным телеканала Haberturk, в турецком пограничном регионе ранее проводилась мобилизация. В Африне проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов.

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