Президент Чехии высмеял утверждение о вмешательстве российских спецслужб в выборы

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Хозяин Пражского града Милош Земан и экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош, прошедшие во второй тур выборов президента Чехии (26 и 27 января), в ходе дебатов кандидатов на высший государственный пост в прямом эфире пражского телеканала Prima во вторник вечером разошлись во мнениях по поводу возможного вмешательства российской разведки в чешские выборы.

"На выборы в ряде стран влияли российские спецслужбы", - заявил Иржи Драгош. Они, по его словам, вмешивались в чешские парламентские выборы в октябре прошлого года и вмешиваются в президентские выборы. Однако, у него нет доказательств этому.

"Вы оскорбили избирателей, потому что сделали из них толпу, манипулируемую иностранными разведками", - сказал Милош Земан. Он высмеял соперника, подчеркнув, что тот "сбивает общественность с толку".

"Служба безопасности Чехии (контрразведка) выступила с официальной информацией, что ваше утверждение является неправдой. Вы считаете нас [избирателей], тех, кто пришли на выборы, дураками, которым кто-то говорил: "голосуй именно так". Если бы это была российская разведка, то, наверное, она рекомендовала голосовать [на парламентских выборах] за коммунистов, но, как мне известно, коммунисты провалились [на парламентских выборах]", - сказал Милош Земан.

Кандидаты в президенты осудили миграционные квоты в Евросоюзе, а также обсудили волнующие чешских избирателей вопросы внутренней и социальной политики своего государства.