Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Чехии высмеял утверждение о вмешательстве российских спецслужб в выборы

Международная панорама
24 января, 0:33 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 24, января. /ТАСС

Милош Земан заявил, что Служба безопасности Чехии ранее выступила с официальной информацией, что такое утверждение является неправдой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Чешской Республики Милош Земан

Президент Чешской Республики Милош Земан

© Михаил Метцель/ТАСС

ПРАГА, 24 января. /ТАСС/. Хозяин Пражского града Милош Земан и экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош, прошедшие во второй тур выборов президента Чехии (26 и 27 января), в ходе дебатов кандидатов на высший государственный пост в прямом эфире пражского телеканала Prima во вторник вечером разошлись во мнениях по поводу возможного вмешательства российской разведки в чешские выборы.

Смотрите также

Как Россию обвиняли во вмешательстве в дела других государств. Досье

"На выборы в ряде стран влияли российские спецслужбы", - заявил Иржи Драгош. Они, по его словам, вмешивались в чешские парламентские выборы в октябре прошлого года и вмешиваются в президентские выборы. Однако, у него нет доказательств этому.

"Вы оскорбили избирателей, потому что сделали из них толпу, манипулируемую иностранными разведками", - сказал Милош Земан. Он высмеял соперника, подчеркнув, что тот "сбивает общественность с толку".

"Служба безопасности Чехии (контрразведка) выступила с официальной информацией, что ваше утверждение является неправдой. Вы считаете нас [избирателей], тех, кто пришли на выборы, дураками, которым кто-то говорил: "голосуй именно так". Если бы это была российская разведка, то, наверное, она рекомендовала голосовать [на парламентских выборах] за коммунистов, но, как мне известно, коммунисты провалились [на парламентских выборах]", - сказал Милош Земан.

Кандидаты в президенты осудили миграционные квоты в Евросоюзе, а также обсудили волнующие чешских избирателей вопросы внутренней и социальной политики своего государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Россия
Персоны
Земан, Милош
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
2
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
3
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
4
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама