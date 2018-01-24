СМИ: управление по ядерной безопасности США готовится к созданию новых ядерных боезарядов

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Руководитель Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) Фрэнк Клотц рассказал о том, что его ведомство работает в полную меру своих возможностей в преддверии запуска программ по созданию двух новых видов ядерных боезарядов морского базирования. Еженедельник Defense News опубликовал во вторник интервью с Клотцем, которое взял у него перед его отставкой 19 января.

Главу НУЯБ попросили прокомментировать обнародованную американскими СМИ рассекреченную версию проекта новой ядерной доктрины США. В ней, в частности, говорится о том, что Вооруженные силы США планируют начать производство ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, имеется в виду ядерная крылатая ракета морского базирования.

"Мы никогда не осуществляли более одной программы продления срока годности [ядерных боеголовок] единовременно после завершения холодной войны. Сейчас же мы по сути реализуем четыре [таких программы], - отметил Клотц. - Что касается кадров [и их рабочего времени], то мы в значительной степени работаем в полную меру своих возможностей, но мы нанимаем больше [человек]. Что касается материалов, необходимых для данной работы, то мы [тоже] в значительной степени работаем на пределе своих возможностей".

Тем не менее глава НУЯБ отказался комментировать детали опубликованной СМИ рассекреченной версии проекта доктрины. Однако журналист его вновь спросил о том, как отразится запуск новых программ на работе управления, но тот вновь повторил свои слова. "В значительной степени мы работаем в полную силу, - ответил Клотц. - И вы сами можете сделать вывод из этого".

Большую роль он отвел финансированию управления. Для завершения всех программ ведомству "понадобится больше инвестиций", подчеркнул его руководитель. По оценкам правительства, пишет Defense News, на протяжении следующих 30 лет затраты НУЯБ на модернизацию превысят $350 млрд.

Учрежденное в 2000 году НУЯБ - полуавтономное управление в составе министерства энергетики США. Оно осуществляет контроль над федеральными ядерными программами, отвечает за модернизацию, хранение и демонтаж ядерных боеголовок, обеспечивает ВМС США безопасными ядерными двигателями, курирует программы сотрудничества с Россией в области атомной энергетики и ядерной безопасности.

Ядерная доктрина

В опубликованном документе говорится, что США в ближайшее время модифицируют небольшое число уже существующих боеголовок БРПЛ, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования. С точки зрения стратегов Пентагона, такая новая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". Она не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявляют составители доктрины.