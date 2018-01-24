Опрос: большинство жителей Молдавии не поддерживает вступление страны в НАТО

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Большинство жителей Молдавии не поддерживает вступление страны в Организацию Североатлантического договора (НАТО), к которому призывают некоторые местные политики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в среду Ассоциацией социологов и демографов республики. Погрешность авторы оценивают в 2,4%.

Исследование показало, что в случае проведения референдума по вопросу присоединения Молдавии к НАТО 59,6% опрошенных высказались бы против. Инициативу поддержали бы 19,4% участников опроса, а остальные не смогли определиться или ничего не знают про эту военную организацию.

В настоящее время сформированное Демократической партией Молдовы правительство выступает за активизацию сотрудничества с альянсом, который оказывает республике экспертную и другую поддержку в модернизации армии и приведению ее в соответствие со стандартами стран - участниц блока.

В конституции Молдавии закреплен статус нейтралитета. Тем не менее с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, а в конце 2017 года в Кишиневе начало действовать Бюро связи НАТО. Его открытие подверг жесткой критике президент страны Игорь Додон, который находится в оппозиции к парламенту.

Исследование проводилось по репрезентативной выборке в период с 12 по 18 января по заказу Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников СНГ.