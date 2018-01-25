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ООН заявила об интересе к новой структуре по борьбе с применением химоружия

Международная панорама
25 января, 1:30 UTC+3 ООН 25, января. /ТАСС

К данной инициативе присоединились уже 24 страны

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ООН, 25 января. /ТАСС/. Новое международное партнерство для борьбы с безнаказанностью за применение химоружия, в которое вошли 24 страны, вызывает интерес у ООН. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

О создании Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия объявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Париже. По его словам, к инициативе присоединились 24 страны, которые договорились обмениваться информацией, чтобы "добиваться наказания ответственных" за применение отправляющих веществ в качестве оружия.

Как сообщил Хак, на встрече в Париже присутствовал глава подразделения по оружию массового уничтожения в Управлении по вопросам разоружения ООН Йоан Тюдор. "Мы участвовали в ней, что демонстрирует уровень нашего интереса", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли организация эту инициативу.

В заседании в Париже принял участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в своем выступлении коснулся утверждений об очередном применении химического оружия в Сирии, обвинив в совершении новой атаки Дамаск. Он также раскритиковал Россию за блокировку в Совете Безопасности несогласованных резолюций о продлении работы Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию химических атак в Сирии, который неоднократно подвергался со стороны Москвы критике за непрофессионализм.

Как сообщили во вторник в Госдепартаменте, новое партнерство "поддерживает и дополняет существующие организации и механизмы", включая Конвенцию о запрещении химического оружия. По информации американской стороны, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия присутствовал на встрече в Париже.

В Госдепартаменте отметили, что новый международный альянс сосредоточится на деятельности в шести областях, в том числе на сборе и публикации информации об ответственных за распространение и применение химического оружия, а также на введении против них санкций.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Ле Дриан, Жан-Ив
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