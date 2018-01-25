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Трамп считает необходимым выделить $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Международная панорама
25 января, 4:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, января. /ТАСС

Президент США при этом выразил надежду, что сооружение в действительности не будет стоить так дорого

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ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что на сооружения стены на границе с Мексикой американскому Конгрессу необходимо выделить финансирование в размере $25 млрд. Данную сумму он озвучил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Нам нужно $30 млрд, из них $25 млрд пойдут на возведение стены, а $5 млрд - на другие меры безопасности" - сказал американский лидер, выразив надежду, что сооружение в действительности не будет стоить так дорого. "Мы говорим о, вероятно, 800 милях (1 287 км) стены", - пояснил он журналистам.

Смотрите также
Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Взамен он пообещал демократам рассмотреть возможность предоставления детям нелегальных мигрантов в течение 10-12 лет американского гражданства в случае отсутствия судимостей. Такое предложение может быть включено в иммиграционную реформу, призванную заменить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними), которую Трамп решил окончательно закрыть к 5 марта.

Политик продолжил настаивать на том, что сооружение стены является главным составляющим иммиграционной реформы, в одобрении которой он не сомневается.

В январе Трамп запросил $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планируется, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих. Он выражал уверенность в том, что строительство обойдется в $18 млрд или будет стоить дешевле.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед его страны, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в этом проекте.

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