Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лондон обвинил Twitter в отказе дать четкие ответы по делу о вмешательстве РФ в Brexit

Международная панорама
25 января, 21:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, января. /ТАСС

В соцсети ранее заявили, что только 1% из 13 тыс. подозрительных аккаунтов был зарегистрирован в России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Британский депутат Дамиан Коллинз обвинил соцсеть Twitter в отказе предоставить четкие ответы по делу о предположительном вмешательстве России в проведение референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом он сообщил в своем письме в адрес американской компании, копия которого была опубликована в четверг на сайте парламента Великобритании.

Смотрите также

Sky: Facebook расширила расследование о возможном вмешательстве РФ в референдум по Brexit

Guardian: в Британии у Facebook и Twitter запросили данные по "вмешательству" РФ в Brexit

Джонсон не имеет доказательств вмешательства РФ в референдум по Brexit

В Twitter ранее проинформировали о том, что в России был зарегистрирован лишь 1% из более чем 13 тыс. подозрительных учетных записей, выявленных лондонским Университетом Сити. "В данный момент у нас нет достаточно серьезных доказательств, чтобы установить их связь с Россией или "Агентством интернет-исследований", - говорится в письме от имени руководителя Twitter Джека Дорси.

Коллинз, являющийся председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, тем не менее, настоял на том, чтобы американская компания все же указала число "других аккаунтов, которые контролировались из России, даже не будучи там зарегистрированными". Депутат в конце письма выразил мнение, что отсутствие "прямых ответов" на поставленные им вопросы усилит опасения общественности.

Газета Guardian ранее сообщила, что компании Facebook и Twitter могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные о связанных с РФ учетных записях, интересующих британских парламентариев. Так, Коллинз дал руководству социальных сетей срок до 18 января, чтобы удовлетворить отправленный им запрос на получение данных о предполагаемом вмешательстве России в ход референдума по Brexit.

В декабре в ответ на расследование британской избирательной комиссии относительно плебисцита компания Facebook проинформировала о том, что связанное с Россией "Агентство интернет-исследований" потратило 97 центов на размещение рекламы в социальной сети в преддверии референдума. На эти деньги в итоге были опубликованы три объявления.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
5
Умерла певица Людмила Сенчина
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама