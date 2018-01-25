Лондон обвинил Twitter в отказе дать четкие ответы по делу о вмешательстве РФ в Brexit

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Британский депутат Дамиан Коллинз обвинил соцсеть Twitter в отказе предоставить четкие ответы по делу о предположительном вмешательстве России в проведение референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом он сообщил в своем письме в адрес американской компании, копия которого была опубликована в четверг на сайте парламента Великобритании.

В Twitter ранее проинформировали о том, что в России был зарегистрирован лишь 1% из более чем 13 тыс. подозрительных учетных записей, выявленных лондонским Университетом Сити. "В данный момент у нас нет достаточно серьезных доказательств, чтобы установить их связь с Россией или "Агентством интернет-исследований", - говорится в письме от имени руководителя Twitter Джека Дорси.

Коллинз, являющийся председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, тем не менее, настоял на том, чтобы американская компания все же указала число "других аккаунтов, которые контролировались из России, даже не будучи там зарегистрированными". Депутат в конце письма выразил мнение, что отсутствие "прямых ответов" на поставленные им вопросы усилит опасения общественности.

Газета Guardian ранее сообщила, что компании Facebook и Twitter могут столкнуться с ограничительными мерами со стороны Великобритании, если откажутся предоставить данные о связанных с РФ учетных записях, интересующих британских парламентариев. Так, Коллинз дал руководству социальных сетей срок до 18 января, чтобы удовлетворить отправленный им запрос на получение данных о предполагаемом вмешательстве России в ход референдума по Brexit.

В декабре в ответ на расследование британской избирательной комиссии относительно плебисцита компания Facebook проинформировала о том, что связанное с Россией "Агентство интернет-исследований" потратило 97 центов на размещение рекламы в социальной сети в преддверии референдума. На эти деньги в итоге были опубликованы три объявления.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.