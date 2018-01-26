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Президент Израиля призвал бороться с антисемитизмом и проявлениями неонацизма в Европе

Международная панорама
26 января, 0:48 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 26, января. /ТАСС

Реувен Ривлин отметил важность проведения Международного дня памяти жертв Холокоста

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин призвал бороться с ростом антисемитизма и распространением неонацистских идей в Европе. С соответствующим заявлением он выступил в четверг перед послами иностранных государств на памятной церемонии в Мемориальном комплексе жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

"Мы наблюдаем в последнее время существенное распространение антисемитской, расистской и неонацистской идеологий, все это происходит сейчас в Европе и других местах на планете", - сказал израильский президент. "Мы не должны уступать антисемитизму, мы должны провести четкую красную линию между нами и теми, кто представляет ненависть, неонацизм и антисемитизм", - призвал Ривлин, обращаясь к послам иностранных государств. "Наш долг - бороться со всеми проявлениями расизма и ненависти", - добавил президент Израиля, чьи высказывания распространила в четверг его канцелярия.

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"Прошло 73 года с тех пор, как был потушен огонь крематориев Освенцима, - напомнил Ривлин. - Освенцим стал символом Холокоста, и ООН постановила, что день, когда Красная армия освободила Освенцим, должен стать Международным днем памяти жертв Холокоста". Президент Израиля подчеркнул, что "это решение ООН является признанием того, насколько важно хранить память о Холокосте, сколь важно передать будущим поколениям знания о Холокосте и понимание недопустимости его повторения".

В комплексе Яд Вашем в Иерусалиме в четверг состоялась церемония, посвященная отмечаемому 27 января Международному дню памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концлагерь Освенцим в Польше, где были убиты более 1,1 млн человек, из них около 1 млн евреи. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

Комплекс Яд Вашем расположен на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Он был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах Холокоста.

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