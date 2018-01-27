Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение судьи о запрете на выезд из страны

Международная панорама
27 января, 2:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 27, января. /ТАСС

Намерения политика снова выдвигаться на пост лидера республики говорят о том, что он не собирается просить убежища в другом государстве, считают адвокаты

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сила

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сила

© EPA-EFE/Marcelo Sayao

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подал апелляцию на решение судьи, который ранее запретил ему покидать страну. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении адвокатов политика.

"Нет ни одного конкретного факта, который оправдывал бы утверждение о том, что Лула [да Силва] может попросить политического убежища [в другой стране]. Тот факт, что он намерен по-прежнему проживать в Бразилии, подтверждается заявлением о готовящемся выдвижении его кандидатуры на пост президента республики, - говорится в документе. Лула [да Силва] не может быть ограничен в свободе передвижения из-за того, что он выступает с критикой судебной системы в ходе процессов, связанных с его именем".

Смотрите также

Венесуэла назвала антидемократическим решение суда Бразилии насчет Лулы да Силвы

Globo: судья запретил экс-президенту Бразилии покидать страну

Лула да Силва хочет снова занять пост главы Бразилии вопреки обвинительному приговору

Президент Боливии назвал приговор Луле да Силве частью заговора перед выборами

В четверг бразильский судья Рикарду Лейти распорядился конфисковать у Лулы да Силвы паспорт, чтобы не позволить политику покинуть страну. Это решение было принято через сутки после того, как суд второй инстанции подтвердил обвинительный приговор в отношении экс-президента по делу о коррупции и отмывании денег. В ночь на пятницу бывший бразильский лидер собирался вылететь в Эфиопию - он приглашен на встречу, организованную в этой стране Африканским союзом. Политику пришлось отменить поездку.

Бывший президент, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в Бразилии в октябре 2018 года. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Ранее Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Эфиопия Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
2
Путин внес в Госдуму проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая
3
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Москве, признаны недействительными
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
США расширили санкционный список по России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама