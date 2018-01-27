Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение судьи о запрете на выезд из страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 января. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подал апелляцию на решение судьи, который ранее запретил ему покидать страну. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении адвокатов политика.

"Нет ни одного конкретного факта, который оправдывал бы утверждение о том, что Лула [да Силва] может попросить политического убежища [в другой стране]. Тот факт, что он намерен по-прежнему проживать в Бразилии, подтверждается заявлением о готовящемся выдвижении его кандидатуры на пост президента республики, - говорится в документе. Лула [да Силва] не может быть ограничен в свободе передвижения из-за того, что он выступает с критикой судебной системы в ходе процессов, связанных с его именем".

В четверг бразильский судья Рикарду Лейти распорядился конфисковать у Лулы да Силвы паспорт, чтобы не позволить политику покинуть страну. Это решение было принято через сутки после того, как суд второй инстанции подтвердил обвинительный приговор в отношении экс-президента по делу о коррупции и отмывании денег. В ночь на пятницу бывший бразильский лидер собирался вылететь в Эфиопию - он приглашен на встречу, организованную в этой стране Африканским союзом. Политику пришлось отменить поездку.

Бывший президент, несмотря на многочисленные обвинения, остается фаворитом президентских выборов, которые состоятся в Бразилии в октябре 2018 года. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности. Ранее Лула да Силва объявил, что готов стать кандидатом на высший пост вопреки решению суда.