Globo: судья запретил экс-президенту Бразилии покидать страну

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Бразильский судья Рикарду Лейти распорядился конфисковать у экс-президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы паспорт, чтобы не позволить политику покинуть страну. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

Данное решение было принято через сутки после того, как суд второй инстанции подтвердил обвинительный приговор в отношении Лулы да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег. В ночь на пятницу экс-президент Бразилии собирался вылететь в Эфиопию - он приглашен на встречу, организованную в этой стране Африканским союзом. Защита Лулы да Силвы заранее уведомила суд о планах бывшего главы государства посетить Африку. В свою очередь некоторые политические противники экс-президента предположили, что он может запросить в Эфиопии убежище и скрыться от правосудия.

Согласно информации интернет-портала UOL, Лула да Силва отменил поездку. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

В среду Федеральный региональный суд четвертого округа (TRF-4) подтвердил во второй инстанции обвинительный приговор по делу Лулы да Силвы, увеличив назначенный политику срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. Согласно национальному законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, теряет право занимать выборные должности.