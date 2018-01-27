WSJ: юристы Трампа пытаются отсрочить его возможную беседу со спецпрокурором по России

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа работают над тем, чтобы попытаться отсрочить или вовсе избежать возможной дачи показаний главой государства спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, если аппарат Мюллера официально затребует встречи с Трампом, его юристы могут обратиться в суд, сославшись на решение американской юстиции 1997 года. Тогда суд, рассматривавший дело занимавшего в то время пост министра сельского хозяйства США Майкла Эспи, которого обвиняли в незаконном получении подарков, отказал требованиям следствия предоставить имевшиеся в распоряжении Белого дома документы о чиновнике.

Судья тогда постановил, что президент США, его ближайшие помощники и министры имеют право не раскрывать информацию, касающуюся их действий или принятых ими решений. В случае, если прокуроры хотят заполучить такие сведения, им необходимо доказать в суде, что эта информация является действительно важной для следствия и не может быть получена из других источников. Как отмечает газета, юристы Трампа считают, что могут использовать это судебное решение в свою пользу, чтобы отсрочить или избежать встречи Трампа с Мюллером или же согласиться на нее на своих условиях.

Другим вариантом для Трампа может стать право воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя, отмечает The Wall Street Journal. Трамп ранее заявлял, что готов дать спецпрокурору США показания под присягой. По словам президента, перед возможной встречей он посоветуется со своими адвокатами.

Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы проводят, помимо Мюллера, также ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.