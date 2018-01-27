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Генеральный секретарь ООН осудил теракт в Кабуле

Международная панорама
27 января, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Организаторы взрыва, по словам Гутерриша, должны предстать перед правосудием

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ТАСС, 27 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт в центре Кабула, унесший жизни 95 человек. Об этом в субботу сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь резко осуждает сегодняшнюю атаку в центре Кабула, ответственность за которую взяло движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). Такие неизбирательные нападения грубо нарушают права человека и международное гуманитарное право и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны предстать перед правосудием", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Генсек также выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала TOLOnews, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.

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