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В США заявили, что страна нацелена на победу над террористами в Афганистане

Международная панорама
27 января, 22:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, января. /ТАСС

Американский генерал Джон Николсон заявил, что очередной теракт в Кабуле продемонстрировал, что враги исламской республики "убивают всех подряд"

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ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. США и возглавляемая ими коалиция "нацелены на победу" над террористами в Афганистане. Об этом заявил в субботу командующий войсками США и НАТО в Афганистане американский генерал Джон Николсон, комментируя совершенный в Кабуле талибами новый теракт.

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"Сегодняшний теракт снова продемонстрировал, что враги Афганистана убивают всех подряд, - отметил он в распространенном пресс-службой Пентагона заявлении. - Безоружные гражданские лица по всему Афганистану постоянно ощущают это на себе".

По его словам, "законное правительство Афганистана и его Вооруженные силы безустанно предпринимают шаги по защите всех афганцев, реагируют на эти теракты, проявляя храбрость и профессионализм". "Мы также продолжим нашу борьбу с экстремистами с тем, чтобы привнести мир в этот регион", - подчеркнул Николсон.

Ответственность за субботний теракт в Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 95 человек, взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ).

Николсон в интервью 14 января телекомпании CBS указал, что талибы не садятся за стол переговоров, потому что "думают, что могут победить". Талибы "могут либо сложить оружие, вернуться в общество и быть частью будущего Афганистана, либо умереть", добавил генерал.

Сейчас в Афганистане дислоцированы примерно 15 тыс. американских солдат. США воюют там с октября 2001 года, что обошлось им, по оценкам Пентагона, уже в $680 млрд. За эти 16 лет в Афганистане погибли 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения.

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