Премьер Польши ответил на критику нового закона об отрицании преступлений нацистов

ВАРШАВА, 28 января. /ТАСС/. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна выступает против искажения истории еврейского или польского народов. Об этом он написал в воскресенье в Twitter, комментируя высказывания правительства Израиля, которое раскритиковало принятые Сеймом (нижней палатой парламента) республики поправки, вводящие в Польше уголовную ответственность за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов, включая использование формулировки "польские лагеря смерти".

"Польша и Израиль в 2016 году приняли общее заявление, в котором они выступают против всех попыток искажения истории еврейского или польского народов путем отрицания или преуменьшения трагедии евреев во время Холокоста или использования ошибочных терминов, таких как "польские лагеря смерти", - написал он.

Таким образом глава польского правительства отреагировал на заявление посла Израиля в Польше Анны Азари, которая, выступая в субботу в Освенциме в ходе церемонии по случаю 73-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, раскритиковала новый польский закон. "Израиль рассматривает его как возможность наказания за показания жертв Холокоста", - сказала она. "Израиль понимает, кто строил Аушвиц и другие лагеря, все знают, что это были не поляки. Но у нас это [новый закон] рассматривают как невозможность говорить правду о геноциде", - добавила Азари.

6 января нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с подготовленным министерством юстиции проектом, каждый, кто публично и против фактов приписывает польскому народу или государству ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира, а также военных преступлениях, также должен быть наказан штрафом или лишением свободы сроком до трех лет. Такое же наказание грозит за отрицание или преуменьшение ответственности совершавших эти преступления. Законопроект передан на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента).

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский в воскресенье пригласил посла Израиля в парламент для обсуждения нового закона. "Мы разъясним друг другу его содержание и надеемся, устраним все сомнения", - написал он в Twitter.

С осуждением закона ранее в субботу выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет также МИД еврейского государства. В распространенном в субботу заявлении израильского внешнеполитического ведомства содержится призыв к польским властям изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения. Лидер парламентской оппозиции Израиля Ицхак Герцог призвал Нетаньяху отозвать посла из Варшавы для консультаций.