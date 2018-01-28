Нетаньяху призвал Польшу изменить закон об отрицании участия поляков в холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал в воскресенье власти Польши изменить формулировки закона, который вводит уголовную ответственность за любые попытки выставить поляков соучастниками преступлений нацистов. С таким заявлением глава израильского кабмина выступил на состоявшемся в воскресенье еженедельном заседании правительства еврейского государства.

"Закон, который принял в пятницу польский парламент, должен пройти еще два чтения до его окончательного принятия, - сказал Нетаньяху. - Я четко выразил нашу позицию, что закон необходимо изменить". Премьер подчеркнул, что Израиль "ни при каких обстоятельствах не примет попытки переписать историю, не примет никаких ограничений на исследование исторической правды". "Мы нетерпимы к искажению истины, переписыванию истории или отрицанию холокоста", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила в воскресенье канцелярия главы правительства.

"Вчера вечером я выразил жесткий протест и уверен, что все министры правительства с этим солидарны, против закона, касающегося катастрофы, постигшей наш народ на польской земле", - напомнил премьер. Он также сообщил, что на предстоящей неделе "посол и сотрудники посольства [Израиля в Польше] проведут обсуждения по этому вопросу со всем польским руководством, включая премьер-министра и президента".

"Каждый день, особенно в Международный день памяти жертв катастрофы, мы помним, во-первых, о шести миллионах наших братьев и сестер, уничтоженных в нацистском аду; во-вторых, о цене, которую заплатило человечество за то, что не восстало вовремя и с надлежащей силой против идеологии уничтожения; и в-третьих, о постоянной необходимости продолжать развивать мощь Государства Израиль в противостоянии фанатичным режимам современности, - заявил Нетаньяху. - Сегодня, в отличие от прошлого, у нас есть собственное государство, сильное государство, способное защитить себя, это, на мой взгляд, и есть самый важный урок холокоста".

26 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с ними, в частности, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщила газета Haaretz.