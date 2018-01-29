Премьеры Израиля и Польши договорились начать диалог по закону о высказываниях о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий договорились в воскресенье вечером в ходе телефонного разговора о незамедлительном начале диалога между компетентными командами двух стран для урегулирования разногласий вокруг формулировок польского закона, вводящего уголовную ответственность за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в воскресенье канцелярией главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху провел в воскресенье вечером телефонные переговоры с Моравецким, была достигнута договоренность о немедленном запуске диалога между командами переговорщиков двух стран с целью достижения взаимопонимания в отношении этого законодательного акта", - говорится в документе.

26 января нижняя палата польского парламента (Сейма) приняла поправки к закону об Институте национальной памяти Польши. В соответствии с ними, в частности, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за высказывания, содержащие любые обвинения против поляков в соучастии в преступлениях нацистов, сообщила газета Haaretz.

Нетаньяху призвал в воскресенье власти Польши изменить формулировки закона. С соответствующим заявлением глава израильского кабмина выступил на еженедельном заседании правительства еврейского государства. Премьер отметил, что "закон, который принял в пятницу польский парламент, должен пройти еще два чтения до его окончательного принятия". "Я четко выразил нашу позицию, что закон необходимо изменить", - добавил Нетаньяху, обращаясь к министрам своего кабинета.