Трюдо: человечество должно сохранить память о Холокосте и не допустить подобного впредь

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Человечество должно сохранить память о Холокосте и всегда обязано выступать против расизма, ненависти, антисемитизма и ксенофобии. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Сегодня мы оплакиваем более шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста, а также других бесчисленных жертв зверств нацистов, - сказал он. - Мы никогда не должны забывать о способности человечества к преднамеренному злу и разрушению, а также помнить об опасностях антисемитизма и равнодушия". Трюдо подчеркнул, что человечество всегда должно "выступать против расизма и ненависти, и противостоять возрождению антисемитизма и ксенофобии".

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

Термин "холокост", означающий "всесожжение", "уничтожение огнем", вошел в широкий обиход после издания книг писателя Эли Визаля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами.