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Власти США возобновили прием беженцев из 11 стран, но ужесточили их проверки

Международная панорама
30 января, 1:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, января. /ТАСС

Граждан определенных государств, желающих получить американское убежище, обяжут пройти дополнительный контроль

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© AP Photo/ Assad Muhsin

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности США (МВБ) ужесточило правила приема в стране беженцев из 11 стран, тем самым сняв действовавший запрет на их въезд в страну. Об этом в понедельник объявила глава этого ведомства Кирстьен Нильсен, выступая в Международном центре имени Вудро Вильсона.

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"Мы будем внедрять новые меры безопасности в отношении заявителей из стран, относящихся к группе высокого риска, с целью не дать террористам, преступникам и мошенникам воспользоваться этой программой. Эти изменения не только позволят нам защитить себя, но, что также важно, это поможет настоящим беженцам спастись от преследований", - сказала она.

Позже МВБ распространило официальное заявление, в котором указано, что министерство после проведенных консультаций с другими ведомствами и службами завершило пересмотр программы приема беженцев в США, направленный на ужесточение норм и введение дополнительных проверок. Делается это для того, чтобы, как отмечают в МВБ, исключить риск проникновения в Соединенные Штаты лиц из 11 стран, угрожающих "безопасности и благосостоянию" государства.

В результате граждане определенных стран, желающие попасть в США, будут обязаны пройти дополнительные проверки. Меняется и механизм реализации самой программы: она будет применяться с учетом текущей ситуации с беженцами. Кроме того, список "опасных стран" подлежит периодическому пересмотру. Официально он не опубликован, однако, по сведениям американских СМИ, в него входят Египет, Иран, Ирак, Йемен, КНДР, Ливия, Мали, Сирия, Сомали, Судан и Южный Судан.

Данный перечень отныне будут пересматривать каждые семь месяцев. В октябре прошлого года США прекратили принимать беженцев. Как указал тогда Белый дом, в течение последующих 120 дней будет проводиться анализ существующих процедур проверки данной категории лиц с целью оградить жителей США от тех, кто может угрожать их безопасности.

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