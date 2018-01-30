Генпрокурор Украины утверждает, что записи разговоров Саакашвили и Курченко подлинные

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что записи разговоров лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко о финансовой поддержке антипрезидентских акций протеста на Украине подлинные.

"Следствие продолжается. Но первый сигнал есть: экспертиза установила, что голоса на пленках разговора Саакашвили и Курченко настоящие. Что будет дальше, зависит от следователей, прокуроров, а потом решения суда", - сказал он во вторник в интервью Deutsche Welle.

Летом 2017 года прокурор обнародовал аудиозаписи разговора якобы между Саакашвили и Курченко. Луценко утверждает, что Саакашвили получил от Курченко $500 тыс. на проведение антипрезидентских акций протеста на Украине, о чем они говорили по телефону. Именно этот факт прокурор подтвердил аудиозаписями.

Саакашвили и его окружение опровергает подлинность пленок, которые обнародовал прокурор.