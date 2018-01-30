СМИ: КНДР обвинила США в нарушении суверенитета африканских стран

ТАСС, 30 января. Требования США к африканским странам прекратить дипломатические контакты с КНДР являются нарушением их суверенитета. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой "Минчжу Чосон" во вторник.

"Заместитель госсекретаря по делам Африки Дональд Ямамото, заместитель специального представителя по политике КНДР Джозеф Юн и другие сотрудники Госдепартамента потребовали от ряда стран Африки разорвать дипломатические отношения с Пхеньяном, выслать северокорейских граждан и присоединиться к санкциям против КНДР. Такие попытки США нарушают права этих государств на самоопределение и развитие", - отметило издание.

В статье подчеркивается, что США виновны в возникновении ядерной проблемы на Корейском полуострове, а ряд государств - членов ООН "слепо присоединяется к необоснованным санкциям Вашингтона" и осуществляет давление на КНДР, чтобы лишить ее суверенного права на существование и развитие.

"Минчжу Чосон" призывает международное сообщество потребовать от Вашингтона прекратить давление на африканские страны, чтобы в будущем США не "смогли попирать основы международных отношений и нарушать международное право, что повлечет более серьезные последствия".

Одна из целей американского давления на КНДР - добиться сокращения финансирования ее ракетно-ядерной программы. Вашингтон утверждает, что граждане КНДР в Африке заняты поставками оружия, военной подготовкой и контрабандой слоновой кости, а заработанные средства направляются на финансирование атомных разработок Пхеньяна. По оценкам американских аналитиков, прибыль от такой деятельности в Африке составляет 3-5% от общего годового валютного дохода Пхеньяна.