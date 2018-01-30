"Московская" группа оппозиции: Сирии нужно политическое решение, а не только военное

СОЧИ, 30 января. /ТАСС/. Мир в Сирии не может быть достигнут исключительно в результате военных побед правительственных войск, необходимо достижение согласия на треке политического урегулирования. Об этом во вторник в Сочи заявил представитель "московской" платформы сирийской оппозиции Кадри аль-Джамиль.

"Военного решения кризиса быть не может. Режим [президента Сирии Башара Асада] не сможет восстановить страну без политического решения кризиса. Будет нужна помощь других стран", - сказал он. "Поэтому мы думаем, что в интересах режима будет пойти на уступки", - добавил аль-Джамиль.