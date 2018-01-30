Госдепартамент пояснил, что с 29 января начинается процесс введения антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госдепартамент пояснил, что с понедельника, 29 января, начинается процесс введения антироссийских санкций, согласно принятому Конгрессом закону, эта дата не является предельным сроком по ограничениям, как информировали ранее СМИ. Об этом заявил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга во время брифинга для журналистов, проводившегося в формате телеконференции.

Дипломат пояснил, что 29 января - день, "до или после которого" США могут начать вводить санкции против России в рамках статьи 231 принятого Конгрессом закона.

"Вчерашний день, 29 января, в соответствии с разделом 231 закона ("О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), не является крайним сроком введения санкций, на самом деле это начало", - отметил он.

По его словам, это произойдет, если Госдепартамент "примет соответствующее решение" с учетом положений CAATSA.

Как сообщил ранее ТАСС представитель Госдепартамента, санкции могут быть введены "за значительные транзакции с российскими предприятиями военно-промышленного комплекса и разведслужбами". Он уточнил, что "если они будут введены, то они будут преимущественно касаться нероссийских организаций", вовлеченных в такие транзакции.

США также обсуждают с европейскими союзниками различные инструменты противодействия России.

"У нас есть целый ряд санкционных инструментов, которые нам предоставил CAATSA. Мы также находимся в тесном взаимодействии с европейскими союзниками, и во время этих контактов мы обсуждаем целый ряд путей, которыми мы можем противостоять угрозе со стороны РФ - угрозе для нас всех. Речь не только о санкциях и уж тем более не только о статье 231 [CAATSA], которая является лишь одним из многих инструментов, имеющихся в нашем распоряжении", - сказал дипломат.

Санкции США в отношении оборонного и разведывательных секторов России призваны прервать поступление средств в Москву от реализации сделок с другими странами, указал представитель Госдепартамента.

"Цель наших санкций [по статье 231 закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"] - остановить поступление средств [от реализации оружейных сделок] российскому правительству, которые оно использует для противоправных действий", - утверждал он.

При этом на все вопросы журналистов, может ли он назвать количество сорванных сделок, общую сумму этих сделок или хотя бы страны, о которых идет речь, представитель Госдепартамента отвечать отказался. Он лишь несколько раз повторил: "Нам удалось остановить ряд оружейных сделок. Это реальный успех. Это реальные деньги, которые не попадут в Россию".

По его утверждению, "сама Россия знает, о каких сорванных сделках идет речь".

Представитель Госдепартамента не стал уточнять, с правительствами скольких стран работал Вашингтон с целью отговорить их от совершения сделок с предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.

"Я не могу вдаваться в детали о том, с какими странами мы говорили", - сказал он. Представитель, в частности, не стал говорить о том, обсуждали ли США с Катаром закупку систем противоракетной обороны.

По словам дипломата, в Госдепартаменте "следят за всей активностью в мире". "Мы занимаемся анализом и сбором информации", - добавил он.

Чиновник заметил, что об эффективности предпринимаемых Госдепартаментом мер не стоит судить исключительно по информации в публичном поле, многое делается "за кулисами".

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов". Статья 231 закона гласит, что через 180 дней после его вступления в силу - то есть к 29 января - президент США должен "ввести пять и более санкций" в отношении тех, кто, как установил глава государства, участвует в крупных сделках или иных значительных финансовых операциях "с лицами, входящими в оборонный и разведывательный сектор правительства России или действующими от их имени, в том числе с Главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил России и ФСБ".

Вплоть до второй половины дня понедельника ожидалось, что Вашингтон объявит о расширении санкционного списка по России. В итоге представители администрации проинформировали Конгресс США о мерах, которые она предпринимает с целью отговорить третьи страны от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Госдепартамент подчеркнул, что сам закон CAATSA "служит средством сдерживания" и что "если закон работает, введение санкций в отношении конкретных организаций или отдельных лиц может не потребоваться". "Мы считаем, что иностранные правительства после вступления в силу закона CAATSA отказывались от планировавшихся или анонсировавшихся закупок у России военной техники на несколько миллиардов долларов", - указал Госдепартамент.