Виновник ложной тревоги на Гавайях был уверен, что США угрожает ракетный удар

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудник службы чрезвычайных ситуаций американского штата Гавайи, который ранее направил жителям ложное оповещение о приближении баллистической ракеты, полагал, что угроза реальна. Об этом говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи США, опубликованном во вторник.

Комиссия проводила расследование в связи с инцидентом. Она пришла к выводу, что сотрудник, о котором идет речь, неверно понял сообщение об учебной тревоге и принял ее за настоящую. Он сообщил гавайцам об имеющейся, как он думал, опасности, согласно инструкции. Ранее власти штата заявляли, что сотрудник просто перепутал кнопки, и это стало причиной инцидента.

Как сообщил канал Fox News, сотрудник, ставший виновником произошедшего, был уволен. Глава службы чрезвычайных ситуаций штата ушел в отставку.

Предупреждение о приближении к Гавайским островам баллистической ракеты было разослано жителям штата на их мобильные телефоны утром 13 января. Сообщения о тревоге получили также местные радиостанции и телеканалы. Это привело к панике среди населения. Лишь спустя почти 40 минут власти объявили, что речь идет о ложной тревоге.

Губернатор Гавайев Дэвид Иге принес "извинения за ту боль и замешательство, к которым привел инцидент". Из-за инцидента власти Гавайев внесли изменения в правила оповещения жителей о ЧС. Активация и проверка уведомлений о приближающихся объектах теперь осуществляется двумя сотрудниками, а в случае ошибки оповещение может быть отменено в течение нескольких секунд.