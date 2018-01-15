На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Власти Гавайев внесли изменения в инструкцию по оповещению жителей штата о чрезвычайной ситуации после ложного срабатывания системы. Об этом руководитель службы штата по ЧС Верн Мияги рассказал в воскресенье газете USA Today.

"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки", - рассказал он.

При этом Мияги взял на себя ответственность за разосланное в субботу жителям этого штата ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете, а также за то, что уведомление отменили только через 38 минут. По его словам, сотрудники службы поняли, что допустили ошибку уже через три минуты, но им потребовалось более получаса, чтобы отправить соответствующее сообщение через систему аварийного оповещения. Мияги пояснил, что компьютерная система просто не была запрограммирована на такого рода случаи и специалисты были вынуждены потратить время на создание необходимой программной команды.

Ложная тревога посеяла панику и неразбериху, но, по словам Мияги, показала, что властям необходимо активизировать разъяснительную работу с населением по поводу того, как вести себя в случае реальной ракетной угрозы.

В воскресенье министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен в интервью телеканалу Fox News подчеркнула, что, несмотря на инцидент, жители штата должны доверять правительственным системам оповещения. Само происшествие она назвала "очень неудачной ошибкой".

Паника охватила штат

Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ, от штата Гавайи), выступая в воскресенье в эфире телеканала ABC, рассказала о панике, которая охватила Гавайские острова. "Вы только представьте себе ту панику, ужас, хаос и замешательство, когда более 1 млн человек на Гавайях плюс многие гости, которые посетили острова, получили оповещение о тревоге на свои мобильные телефоны, - отметила она. - Они понимали, что у них есть буквально минуты, чтобы попрощаться со своими близкими, найти своих близких, и попытаться найти где-нибудь хоть какое-то убежище". На фоне напряженной ситуации вокруг Корейского полуострова конгрессмен призвала президента США Дональда Трампа вступить в прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Губернатор Гавайев Дэвид Иге принес "извинения за ту боль и замешательство, к которым привел инцидент". Иге подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора. По его словам, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы.

В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки заявили, что произошло недоразумение. В Тихоокеанском командовании американских ВС сообщили, что летящих в сторону Гавайских островов баллистических ракет замечено не было.

Расследование властей

Глава Федеральной комиссии по связи Эйжит Пай в субботу принял решение о проведении "всестороннего расследования". "Мы находимся в тесном контакте с федеральными должностными лицами и представителями властей штата, собираем сведения о том, каким образом было распространено это ложное предупреждение. На основе информации, которую мы собрали на данный момент, похоже, что правительство Гавайских островов не располагает приемлемыми мерами защиты и средствами контроля для предотвращения передачи ложных уведомлений", - подчеркнул Пай.

По его словам, в дальнейшем комиссия "сосредоточится на том, какие шаги необходимо предпринять для предотвращения подобных инцидентов". Пай призвал власти на всех уровнях сотрудничать, чтобы "выявить уязвимости" систем оповещения и "немедленно устранить их".