Трамп заявит в послании об освобождении коалицией Сирии и Ирака от ИГ почти на 100%

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Международная контртеррористическая коалиция отвоевала у террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) почти 100% территорий Сирии и Ирака. Такое утверждение содержится в тексте послания президента США Дональда Трампа "О положении страны", с которым он выступит перед обеими палатами Конгресса в 21:00 во вторник по местному времени (05:00 среды по московскому времени).

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками над тем, чтобы стереть ИГ с лица земли. Спустя год я рад сообщить, что коалиция по борьбе с ИГ освободила почти 100% территорий, ранее удерживаемых этими убийцами в Ираке и Сирии. Однако впереди еще много работы - мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока ИГ не будет разгромлена", - говорится в выдержках из послания, распространенных журналистами пресс-пула Белого дома.

6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил о полном разгроме ИГ на обоих берегах Евфрата в Сирии, а 11 декабря поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. 22 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен. В Сирии останутся три батальона военной полиции, Центр примирения сторон и базы в Хмеймиме и Тартусе.