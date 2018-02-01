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Киев направил Москве около 300 нот с требованием освободить осужденных в России украинцев

Международная панорама
1 февраля, 1:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца также сообщила, что консулы Украины посещают заключенных в РФ

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© Станислав Красильников/ТАСC

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило около 300 нот с требованием освободить осужденных в России украинцев. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

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Республики Донбасса и Киев завершили процедуру обмена пленными

"Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России", - приводит ее слова агентство УНН.

Президент Украины Петр Порошенко 28 декабря заявил, что в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных в России украинцев. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что осужденные по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не могут считаться пленными. При этом он заверил, что "в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране" и готовы "принять все меры, необходимые для освобождения российских граждан".

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