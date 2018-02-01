CNN: Трамп пытался узнать у замгенпрокурора США подробности расследования в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встречался с заместителем министра юстиции и генпрокурора Родом Розенстайном, пытаясь выяснить у того, в каком направлении движется расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По данным ее источников, встреча состоялась в декабре прошлого года. В ее ходе Трамп якобы интересовался подробностями расследования в отношении РФ, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний был назначен минюстом США и подчиняется непосредственно Розенстайну. CNN отмечает, что такое поведение Трампа может вызвать новые вопросы по поводу того, предпринимал ли он попытки помешать разбирательству и препятствовал ли правосудию.

Как сообщает телеканал, в ходе разговора Трамп, в частности, спросил Розенстайна, в его ли он команде. По данным источников CNN, замгенпрокурора данный вопрос застал врасплох, однако он ответил: "Конечно, мы все в вашей команде, господин президент". На вопросы о ходе расследования Розенстайн отвечать отказался.

Ранее CNN сообщала, что Трамп недоволен Розенстайном и заявлял своим помощникам о желании снять его с должности. Тем же приходилось убеждать президента в том, что увольнение человека, которому непосредственно подчиняются Мюллер и его команда, станет не самым лучшим решением.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Трамп в июне прошлого года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. До этого Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора, проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.