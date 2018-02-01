Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп пытался узнать у замгенпрокурора США подробности расследования в отношении РФ

Международная панорама
1 февраля, 1:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, февраля. /ТАСС

По данным телеканала, в ходе разговора с Родом Розенстайном президент США спросил, в его ли он команде

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встречался с заместителем министра юстиции и генпрокурора Родом Розенстайном, пытаясь выяснить у того, в каком направлении движется расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы. Досье

По данным ее источников, встреча состоялась в декабре прошлого года. В ее ходе Трамп якобы интересовался подробностями расследования в отношении РФ, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний был назначен минюстом США и подчиняется непосредственно Розенстайну. CNN отмечает, что такое поведение Трампа может вызвать новые вопросы по поводу того, предпринимал ли он попытки помешать разбирательству и препятствовал ли правосудию.

Как сообщает телеканал, в ходе разговора Трамп, в частности, спросил Розенстайна, в его ли он команде. По данным источников CNN, замгенпрокурора данный вопрос застал врасплох, однако он ответил: "Конечно, мы все в вашей команде, господин президент". На вопросы о ходе расследования Розенстайн отвечать отказался.

Ранее CNN сообщала, что Трамп недоволен Розенстайном и заявлял своим помощникам о желании снять его с должности. Тем же приходилось убеждать президента в том, что увольнение человека, которому непосредственно подчиняются Мюллер и его команда, станет не самым лучшим решением.

Газета The New York Times ранее сообщила, что Трамп в июне прошлого года приказал снять Мюллера с должности спецпрокурора по РФ, однако изменил решение после того, как его юрисконсульт отказался выполнить распоряжение и пригрозил уйти в отставку. До этого Белый дом неоднократно заверял, что Трамп не намерен отстранять Мюллера. Президент ранее также заявлял, что спецпрокурору надо позволить довести разбирательство до конца.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, помимо спецпрокурора, проводят также ФБР и ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама