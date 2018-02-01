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США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев

Международная панорама
1 февраля, 4:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС

Особое положение продлено до 30 сентября 2019 года

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты на 18 месяцев продлевают для сирийцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

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В нем отмечается, что к соответствующему выводу пришла глава МВБ Кирстьен Нильсен, а особое положение продлено до 30 сентября 2019 года. "После тщательной оценки ситуации на местах я приняла решение, что есть необходимость продлить действие статуса "временно защищенных лиц" для [граждан] Сирии. Очевидно, что условия, из-за которых был введен режим для Сирии, продолжают существовать, следовательно продление [статуса] гарантируется регламентом", - приводятся в заявлении слова Нильсен.

По данным ведомства, на территории США статусом "временно защищенных лиц" пользуются около 7 тыс. сирийцев.

Ранее МВБ сообщило об отмене этого же статуса для граждан Сальвадора и Никарагуа, поскольку он был присвоен из-за чудовищных условий, которые сложились в стране в результате стихийных бедствий, а сейчас граждане уже в них не находятся.

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США Сирия Никарагуа Сальвадор
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