Правительство Японии засекретит подготовку к отречению императора Акихито

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии пока не намерено информировать общественность о закрытых дискуссиях, которые ведутся в специальном комитете по подготовке церемоний в связи с предстоящим отречением нынешнего императора Акихито и вступлением на престол его наследника - нынешнего принца Нарухито. Не будут предаваться огласке даже имена привлеченных к этому экспертов, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Мы хотим работать в тихой обстановке", - сказал он. В то же время генсек кабинета пообещал, что в соответствующее время публике будет представлен доклад о работе комитета и сделанных выводах.

"Отречение императора произойдет впервые в современной Японии, живущей в условиях конституционного строя, - сказал Суга. - К этому нужно провести всестороннюю подготовку". В специальный комитет входит руководство Управления императорского двора, другие высшие чиновники. К его работе привлекаются юристы, специалисты по истории.

84-летний император Акихито в августе 2016 года выступил с беспрецедентным обращением к нации, выразив пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Законодательство страны не разрешает этого - оно требует, чтобы монарх занимал трон пожизненно. Однако пожелание Акихито вызвало волну сочувствия, и в прошлом году был принят специальный закон, который позволил ему отречься от престола. Затем правительство после долгих дебатов постановило, что Акихито покинет трон 30 апреля 2019 года, а наследный принц - 57-летний Нарухито - станет императором на следующий день.

Нынешняя послевоенная конституция оговаривает, что монарх лишен политических полномочий и не является даже номинальным главой государства, как, например, британская королева. По основному закону, он считается лишь "символом государства и единства народа", и церемонии 2019 года должны быть разработаны строго в духе этого положения. Их предполагается провести максимально просто и незаметно, без приглашения иностранных официальных лиц или проведения парадов. Монарх, как сообщается, не будет даже появляться перед публикой по случаю своего ухода на покой. В то же время церемонии предполагается провести таким образом, чтобы ни в коем случае не нанести ущерба достоинству Акихито.