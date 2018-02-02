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Reuters: Конгресс США опубликовал записку с критикой ФБР в "расследовании по РФ"

Международная панорама
2 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Республиканец Девин Нуньес заявил, что документ демонстрирует "серьезные нарушения общественного доверия" со стороны ФБР

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Здание Конгресса США

Здание Конгресса США

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ТАСС, 2 февраля. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в пятницу опубликовал составленную республиканцами докладную записку с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Глава комитета по разведке Палаты представителей республиканец Девин Нуньес заявил, что документ, публикацию которого санкционировал президент США Дональд Трамп, демонстрирует "серьезные нарушения общественного доверия" со стороны ФБР. Нуньес также выразил надежду, что публикация документа станет поводом для реформы ведомств.

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