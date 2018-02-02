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Тиллерсон выступил с утверждением об угрозе вмешательства РФ в выборы в Мексике

Международная панорама
2 февраля, 22:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Госсекретарь США заявил, что Вашингтону известно, что "Россия запустила свои щупальца в выборы в разных странах"

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу выступил с утверждением о якобы существующей угрозе вмешательства России в кампанию по выборам президента Мексики, которые состоятся 1 июля. Политик выступил с такими высказываниями в Мехико, где он находится с визитом.

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"Мы знаем, что Россия запустила свои щупальца в выборы в разных странах, и я бы посоветовал Мексике внимательно следить за происходящим", - заявил Тиллерсон.

В минувшую среду двое членов Сената Конгресса США, демократ Роберт Менендес и республиканец Марко Рубио, направили письмо на имя Тиллерсона с призывом обратить внимание властей Мексики на якобы предпринимаемые Россией попытки вмешаться в выборы в этой и других странах региона.

Мексика изберет нового президента 1 июля текущего года. В конце прошлого года помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выступил с утверждением о том, что Россия пыталась влиять на референдум о независимости испанской Каталонии и хочет повлиять на выборы в Мексике. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал на то, что Москву безосновательно пытаются обвинить во вмешательстве практически во все политические события за рубежом.

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