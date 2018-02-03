Трамп заявил, что досье о злоупотреблениях ФБР говорит об отсутствии сговора с Россией

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Опубликованная в пятницу служебная записка о неправомерных действиях, допущенных ФБР во время разбирательства по поводу вмешательства извне в американские выборы в 2016 году, доказывает несостоятельность версии о сговоре предвыборной команды Дональда Трампа с Россией. Соответствующую позицию президент США изложил в субботу на своей странице в Twitter.

По словам главы Белого дома, этот документ "полностью подтверждает" его невиновность в рамках проводимого расследования утверждений о вмешательстве РФ в избирательный процесс. "Но связанная с Россией охота на ведьм все продолжается и продолжается. Не было ни сговора, не злоупотребления [полномочиями]", - подчеркивает американский лидер, отмечая, что последнее слово "теперь используется, поскольку спустя год бесконечных поисков, завершившихся ничем", версия о сговоре "мертва". "Это позор для Америки", - резюмировал Трамп.

Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. В понедельник спецкомитет проголосовал за обнародование данного документа. Это было сделано вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку за одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании Картером Пейджем на основании "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Позднее ФБР прекратило рассматривать эти материалы в качестве надежного источника. В самом "досье" утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Последний назвал тему "досье" и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм; изложенные в тех материалах сведения в итоге никем подтверждены не были. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.