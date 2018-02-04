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Пентагон: США ведут операции на востоке Сирии и не поставляют зенитные комплексы в страну

Международная панорама
4 февраля, 0:39 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что все действия военных направлены против ИГ

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Вид на Пентагон

Вид на Пентагон

© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные не поставляют какие-либо зенитные комплексы своим союзным формированиям в Сирии, действия США сконцентрированы на востоке республики и направлены против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом 3 февраля корреспонденту ТАСС заявил представитель Пентагона, майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"Вместе с нашими партнерами США по-прежнему сосредоточены на борьбе с ИГ. Соединенные Штаты не поставляли никаким своим союзным силам в Сирии зенитное вооружение", - сказал он.

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Рэнкин-Гэллоуэй подчеркнул, что проводимые США операции "географически ориентированы на текущие боевые действия против ИГ на востоке Сирии".

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, 3 февраля в провинции Идлиб боевики "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший облет зоны деэскалации в Идлибе. Пилот успел катапультироваться, однако, сообщили в ведомстве, позже был убит в бою с террористами.

Представитель минобороны США заверил, что в Пентагоне изучат "достоверность этих заявлений", чтобы гарантировать безопасность своих партнеров по коалиции.

В принятом ранее Конгрессом США законе о финансировании Пентагона на 2018 год подчеркивается, что министерству фактически запрещено поставлять "проверенной сирийской оппозиции" ПЗРК, пока глава оборонного ведомства и госсекретарь не уведомят об этом законодателей, предоставив им множество различной информации, включая местоположение группировок, их детальное описание, конкретное число комплексов и так далее. Кроме того, Пентагон должен обосновать необходимость таких поставок.

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