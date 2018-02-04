Меркель: на коалиционных переговорах в ФРГ еще предстоит прояснить ряд важных пунктов

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должны прояснить на переговорах о формировании правительства ФРГ еще ряд важных пунктов. Об этом заявила в воскресенье журналистам канцлер Ангела Меркель перед решающим раундом консультаций.

"Мы собрались, чтобы приступить к решающему раунду", - отметила она. "Сколько это продлится, пока невозможно сказать, - добавила Меркель. - Мы вчера провели хорошую работу, но еще есть важные пункты, которые следует прояснить". "Я думаю, что нас ожидают часы сложных переговоров", - отметила лидер ХДС.

Председатель СДПГ Мартин Шульц подчеркнул, что по многим вопросам позиции партий сблизились, но еще есть пункты, прежде всего в социальной политике, где есть разногласия. "Я исхожу из того, что можно договориться, но результат до сих пор не достигнут, это будет очень интенсивный день", - сказал он. "Мы хотим, чтобы было сформировано стабильное правительство, но для этого нужно устойчивое соглашение, которое станет стабильным фундаментом для стабильного правительства", - подчеркнул Шульц.

"Сегодня предстоит долгий переговорный день, может быть, переговоры продлятся до позднего вечера и до ночи", - заключил лидер СДПГ.

Согласно графику коалиционных переговоров, сегодня последний день консультаций, однако ранее представители партий заявили, что готовы продлить их, если потребуется. Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. На утверждение коалиционного соглашения и формирование кабмина после этого может уйти еще несколько недель.