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Меркель: на коалиционных переговорах в ФРГ еще предстоит прояснить ряд важных пунктов

Международная панорама
4 февраля, 12:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, февраля. /ТАСС

В свою очередь председатель СДПГ Мартин Шульц рассказал, что у партий сохраняются разногласия в вопросах социальной политики

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БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) должны прояснить на переговорах о формировании правительства ФРГ еще ряд важных пунктов. Об этом заявила в воскресенье журналистам канцлер Ангела Меркель перед решающим раундом консультаций.

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"Мы собрались, чтобы приступить к решающему раунду", - отметила она. "Сколько это продлится, пока невозможно сказать, - добавила Меркель. - Мы вчера провели хорошую работу, но еще есть важные пункты, которые следует прояснить". "Я думаю, что нас ожидают часы сложных переговоров", - отметила лидер ХДС.

Председатель СДПГ Мартин Шульц подчеркнул, что по многим вопросам позиции партий сблизились, но еще есть пункты, прежде всего в социальной политике, где есть разногласия. "Я исхожу из того, что можно договориться, но результат до сих пор не достигнут, это будет очень интенсивный день", - сказал он. "Мы хотим, чтобы было сформировано стабильное правительство, но для этого нужно устойчивое соглашение, которое станет стабильным фундаментом для стабильного правительства", - подчеркнул Шульц.

"Сегодня предстоит долгий переговорный день, может быть, переговоры продлятся до позднего вечера и до ночи", - заключил лидер СДПГ.

Согласно графику коалиционных переговоров, сегодня последний день консультаций, однако ранее представители партий заявили, что готовы продлить их, если потребуется. Нового правительства в ФРГ нет до сих пор. На утверждение коалиционного соглашения и формирование кабмина после этого может уйти еще несколько недель.

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