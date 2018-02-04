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Еврокомиссар Пьер Московиси надеется, что Польша не примет закон о Холокосте

Международная панорама
4 февраля, 20:00 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, февраля. /ТАСС

Закон подтверждает, что приоритетом польских властей не является соблюдение ценностей Евросоюза, считает Московиси

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ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси подверг критике закон о наказании за использование формулировки "польские концлагеря" и выразил надежду, что он не будет окончательно принят Польшей. Об этом он заявил в воскресенье в интервью радиостанции парижской еврейской общины Radio J.

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"Я считаю, что этот закон достоин осуждения. И я надеюсь, в отличие от [лидера правящей партии "Закон и справедливость"] Ярослава Качиньского, что президент Польши Анджей Дуда найдет в себе силы проявить должное благоразумие и не одобрит его. Ибо в противном случае сложится впечатление, что эта страна отвернулась от норм правового государства", - сказал Московиси.

Он напомнил при этом, что Европейская комиссия "рассматривает защиту понятия правового государства как священную обязанность. А также считает, что недопустимо жертвовать этим понятием во имя сохранения единства [страны]". "Ценности Евросоюза должны быть соблюдены", - подчеркнул Московиси.

"Считаю, что данный закон лишь подтверждает, что приоритетом нынешних польских властей отнюдь не является соблюдение данных ценностей. Потому что наши ценности основываются на нашей истории, а в центре ее находится именно трагедия Холокоста", - добавил он. "Необходимо принять все меры к тому, чтобы Холокост не повторился. Именно на это нацелена сама суть существования и развития Евросоюза", - добавил еврокомиссар.

Он выразил мнение, что "страна, которая на основе принятия закона пытается отвергать собственную историю, рискует сделать и следующий шаг, отрицая Холокост".

На этой неделе польский парламент принял новый закон, который предполагает введение уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

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