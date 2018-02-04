Конгрессмен США считает, что досье о злоупотреблениях ФБР не говорит о невиновности Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Опубликованная служебная записка о неправомерных действиях, допущенных ФБР во время расследования вмешательства в выборы в США 2016 года, вовсе не доказывает несостоятельность версии о предполагаемом сговоре предвыборной команды нынешнего американского президента Дональда Трампа с представителями РФ. Уверенность в этом высказал в воскресенье старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (от штата Калифорния).

Речь идет о секретной докладной записке, подготовленной аппаратом фракции Республиканской партии в указанном спецкомитете. Она была обнародована вопреки возражениям конгрессменов-демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США. В записке, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку за одним из помощников Трампа во время предвыборной кампании Картером Пейджем на основании неблагонадежного досье, составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Отвечая в воскресенье на вопрос ведущего новостной программы телеканала ABC, реабилитирует ли Трампа опубликованный документ, Шифф сказал: "Конечно, совсем нет". "Наоборот, даже эта служебная записка, которая полна недостатков, демонстрирует, что именно привело к началу расследования, и это включает в себя подозрения в сговоре [с РФ]", - утверждал он.

По словам Шиффа, в документе отмечается, что расследование ФБР по поводу предполагаемого сговора началось не с Пейджа, а еще раньше, с подозрений вокруг другого бывшего советника штаба Трампа - Джорджа Пападопулоса. Как заявил Шифф, Пападопулос был "тем, кто тайно встречался с представителями России и говорил с ними о похищенных электронных письмах [экс-кандидата на выборах президента США Хиллари] Клинтон". Конгрессмен также предположил, что республиканцы сотрудничали с Белым домом, чтобы опубликовать записку, против чего выступали демократы.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в мае 2016 года Пападопулос встречался с неким австралийским дипломатом высокого ранга в одном из баров в Лондоне и рассказывал ему, что у России якобы имеется информация, которая может помочь дискредитировать предвыборную кампанию Клинтон. Как утверждало издание, за три недели до этого разговора Пападопулосу доложили, что у Москвы якобы оказались тысячи электронных писем Клинтон, специально добытых для использования против нее. Спустя несколько месяцев организация Wikileaks начала распространять связанные с Клинтон послания.

О расследовании в отношении РФ

Трамп в субботу заявил, что опубликованная служебная записка о неправомерных действиях ФБР "полностью подтверждает" его невиновность в рамках проводимого расследования утверждений о вмешательстве РФ. По его словам, не было "ни сговора, не злоупотребления" полномочиями, однако "российская охота на ведьм все продолжается".

Расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, ряд комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США и назначенный минюстом спецпрокурор. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.